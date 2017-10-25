Если в ночь на четверг в Латвии ждут первого снега, то уик-энд окажется более теплым, с частыми дождями, а ветер усилится, свидетельствуют прогнозы.

Как уже сообщалось, снег будет 26 октября идти на востоке страны, на остальной ее территории будет дождь. Завтра станет ощутимо теплее: в Видземе и Латгалии +1..+5 градусов, а в прочих регионах +6..+11.



Погода в пятницу ожидается менее дождливой, и температура воздуха сохранится плюсовая. В ночь на субботу снова возможен дождь и снег, а многие дороги обледенеют, ведь в Видземе и Латгалии снова будет до 0..-5.



Уик-энд в целом будет выраженно дождливым. В выходные усилится и ветер западных направлений: его скорость на взморье достигнет 20 м/сек., а в ночь на понедельник возможна даже небольшая буря.