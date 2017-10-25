Градостроительная комиссия приняла решение о строительстве концертного зала О. Строка. Предполагается, что он будет располагаться в Центральном парке в том месте, где раньше находились карусели.
О данном проекте ранее уже сообщалось. Он был заложен в программу развития города на 2014-2020 гг. Разработка необходимой документации начнется в этом году.
Концертный зал будет назван именем Оскара Строка. Таким образом планируется увековечить имя выдающегося композитора, прозванного еще при жизни "королем танго".
Концертный зал будет назван именем Оскара Строка. Таким образом планируется увековечить имя выдающегося композитора, прозванного еще при жизни "королем танго".