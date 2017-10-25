Уже в прошлом году в Министерстве регионального развития заговорили о том, что Латвию нужно делить — на 16 регионов сотрудничества. Время идёт, а реформы всё нет — но сами самоуправления не спешат кооперироваться, сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

В последние годы население Латвии стабильно сокращается. Рождаемость падает, люди уезжают — кто в большие города, кто за границу. Регионы пустеют — и 57 из них сейчас не отвечают критериям, определяющим «край» — там проживает слишком мало жителей.



В тоже время число работников и учреждений в самоуправлениях меньше не становится. Иногда доходит до абсурда.



Например, в Мадоне в одном здании в соседних кабинетах находятся две строительные управы — Мадонская и объединенная стройуправа трёх других регионов. И там, и там работает один и тот же сотрудник. В одной он руководитель, а в другой — в соседнем кабинете — стройинспектор, на полставки.

Эту ситуацию в регионах обнаружила ревизия Госконтроля. Здесь налицо нецелесообразность использования ресурсов, которую и должен решить новый план сотрудничества регионов. Его разрабатывает Министерство регионального развития.



В середине октября прошлого года в правительстве был представлен план. Тогда он предусматривал более тесную работу в рамках 16 округов. Против этого тогда выступили самоуправления, потому что многие центры регионального развития оставались вне новой модели. В январе появилась новая программа. И территорий сотрудничества стало почти в два раза больше — 29.



На первом этапе реформы самоуправлениям, входящим в каждый из округов, было бы легче сотрудничать друг с другом. Впрочем, о том, что реформа нужна, в министерстве говорили ещё в прошлом октябре. Прошёл уже год.



«Задача была представить территории сотрудничества регионов. И там мы с министерством не договорились. Я просил содержание, а они рисовали карты. И по всем срокам министерство должно было прийти в сентябре. Так что я всё ещё жду»,

— указал премьер-министр Марис Кучинскис.



«Нам было дано дополнительное задание — разработать конкретные поправки к законам, которые были бы необходимы для дальнейших нововведений в создании территорий сотрудничества. Сейчас мы уже разработали законопроекты, они уже практически в конце стадии согласования. Но у нас есть возражения со стороны союза самоуправления», — пояснил Янис Эглитс, парламентский секретарь Министерства регионального развития.



В ведомстве указали: самоуправления опасаются, что вслед за моделью сотрудничества регионов последуют и вторая — модель объединения ресурсов и функций. Например, объединение стройуправ, туристических центров и прочих небольших учреждений, которые могли бы выполнять те же функции, но с меньшим административным аппаратом. Но в Союзе самоуправлений требуют конкретики.



«В этих изменениях идёт речь лишь об административных территориях и населенных пунктах. И там абсолютно ничего нет о том, как будут меняться функции самоуправлений»,

— заявила Ивита Пейпиня, представитель Латвийского союза самоуправлений.



По плану министерства, о функциях конкретных краёв будут говорить после разделения на округа сотрудничества. Самоуправления же заявляют: сначала обозначьте функции.



Дискуссии продолжаются и с Ассоциацией крупных городов. Там считают, что Юрмала не должна входить в округ сотрудничества вместе с Ригой.



Ввести новую систему округов сотрудничества планируют в 2019 году. До этого нововведения должны утвердить правительство и парламент.



«Необходимо существенно сократить число самоуправлений. Вы можете со мной не согласиться, но это произойдет и так», — заявил глава Министерства по защите окружающей среды и региональному развитию Карспар Герхардс в пятницу, 18 августа, на конгрессе Латвийского союза самоуправлений. По его словам, 110-летие Латвии «мы встретим с 20-30 самоуправлениями, которые мы назовем округами».



Поделить страну на 29 «территорий сотрудничества» — такова инициатива Министерства регионального развития. По замыслу авторов проекта, нововведение должно привести к более тесному сотрудничеству между регионами. Местные власти, однако, считают идею не очень удачной. Например, все самоуправления, расположенные близ Бауски, считают, что стоит укреплять сотрудничество по определенным вопросам — однако не поддерживают идею укрупнения краев.



«Территории сотрудничества» не придут на смену существующим краям, но благодаря этому нововведению координировать совместную работу государства и самоуправлений будет легче, заявили в министерстве.



Однако у Союза самоуправлений по поводу планов министерства есть возражения. «В данный момент латвийские самоуправления сотрудничают самыми различными способами, и для них нет необходимости указывать территориальные рамки. Таких самоуправлений много. Есть самоуправления, которые сотрудничают в сфере образования, стройуправ, туристической сфере, и масштаб сотрудничества во многом зависит от того, по какому пути решает идти каждое самоуправление», — рассказала Ивита Пейпиня, советница союза по вопросам регионального развития.



Согласно закону, на территории края должны проживать минимум четыре тысячи человек. Этому требованию не соответствуют 39 из 100 краев. В крае также должен быть населенный пункт, в котором живут минимум 2 тысячи человек. Этот критерий не выполняют 52 края. Население городов республиканского подчинения — минимум 25 тысяч человек, и 2 из 9 городов не вписываются в указанные рамки.