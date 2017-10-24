Строительство променада в Стропах в Даугавпилсе - это длинная история, полная различных неожиданных поворотов и сюрпризов.

Как уже сообщалось, строители при реализации проекта, столкнулись с целым рядом проблем. Одной из наиболее нашумевших и вызвавших бурную реакцию жителей, стала проблема с частниками, чьи земельные участки примыкают к променаду. Рижская фирма, которой принадлежит несколько территорий, выдвинула думе условие: позволит строить вдоль участка променад, если самоуправление за свой счет подведет к участкам все инженерные коммуникации. Дума на это не пошла, в итоге договорились, что хватит установленного самоуправлением забора вдоль участков частника. По словам депутата думы Валерия Кононова, изначально забор длиной 70 метров планировалось возвести за 6 000 евро. Однако недавно выяснилось, что мэр Р. Эйгим уже подписал договор на выполнение этих работ за 25 000 евро! Из каких материалов будет построено ограждение за такую сумму, пока не сообщается.



Отметим, что в целом проект променада обойдется городу в 900 000 евро. Протяженность променада составит около 2,7 км. - от Даугавпилсской региональной больницы до пляжа "Stropu vilnis”.