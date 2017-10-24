18 ноября в 18:30 в Даугавпилсском театре начнется концерт «Мы Латвия», посвященный Дню провозглашения независимости Латвийской Республики. В концерте примут участие танцевальный ансамбль «Дайльраде» и танцевальные коллективы Даугавпилса.

«Этот концерт – подарок нашим зрителям в государственный праздник, и так приятно дарить лучшее, что у нас есть. Это наша любовь, любовь к танцу», - говорят организаторы мероприятия.

Концертная программа состоит из двух частей. В первой части все коллективы представят свои лучшие танцы, пронизанные мыслями о латышах и Латвии, а также недавно созданные танцевальные постановки.

Во второй части состоится премьера в Латгалии фолк-балета Cieši, cieši. Балет был создан в честь 25-летия танцевального ансамбля «Дайльраде и впервые показан весной 2016 года; сейчас постановка начинает путешествие по Латвии. Это рассказ о жизни, эмоциях, реальности и иллюзиях – обо всем том, что чувствуют танцоры, погружаясь в стихию танца. Возможно, в танцевальных эпизодах зрители смогут узнать и самих себя…

Художественный руководитель «Дайльраде», один из руководителей Вселатвийского праздника песни и танца Ивета Петерсоне-Лаздане рассказывает: «Впервые танцоры «Дайльраде» собрались вместе 27 лет назад именно в такое время, когда над домом каждого латыша развевался красно-бело-красный флаг. Дух нашего коллектива всегда был пропитан уважением к нашему государству».

Режиссер фолк-балета Cieši, cieši Янис Знотиньш, художественный руководитель Ивета Петерсоне-Лаздане, хореограф Агрис Данилевич, автор сценария Раса Бугавичуте. В постановке звучат произведения музыкальной группы RAXTU RAXTI.

Так как концерт – подарок жителям Латгалии в День провозглашения независимости Латвийской Республики, то цена билета носит символический характер – всего 1 евро.

Билеты можно приобрести в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv.