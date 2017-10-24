Дорожная полиция и Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД, CSDD) призывают население помнить о светоотражателях и обязательно пользоваться ими в темное время суток, сообщает LTV.

Сельчанам и вовсе стоит обзавестись светоотражающими жилетами, так как им часто приходится ходить по обочинам дорог. Наличие жилета позволит водителю издалека, с расстояния в 150 м, заметить пешехода и своевременно сбросить скорость. Горожане же могут ограничиться подвесными светоотражателями на сумках и одежде.



За двадцать лет полиция и ДБДД в ходе просветительских акций раздали жителям Латвии несколько миллионов светоотражателей. Это означает, что у каждого может лежать дома как минимум один такой предмет – вроде бы мелочь, но спасающая жизнь на дороге. Тем не менее, пешеходы часто пренебрегают этой мерой безопасности, в результате чего в 70% ДТП с летальным исходом гибнут люди, ходившие без светоотражателей. В этом сезоне первые жертвы темноты появились уже в сентябре – за месяц их было семь.



«Пешеход должен быть заметным на дороге. Ему нужно показать, обозначить себя для водителей машин. Светоотражающий жилет или одежда со светоотражающими элементами – для человека возможность выжить в дорожном движении», - говорит представитель ДБДД Иева Берзиня.



В этом году населению продолжат дарить светоотражающие жилеты. Для жителей глубинки наличие этого предмета одежды критически важно: без него существует риск, что водитель заметит пешехода, шедшего по проселку, только уже на бампере своей машины. Человеку может казаться, что, если он видит фары машины, то и его водитель увидит – но это не так. Одетого в темное «бэтмена» шофер сможет различить перед собой разве что метров за 20 – и затормозить просто не успеет, говорит Иева Берзиня.



Статистика показывает, что самые сложные для безопасности пешеходов месяцы – с сентября по декабрь. За это время на дорогах гибнет столько же людей, сколько с января по август включительно. Поэтому и автомобилистам в этот период следует удвоить бдительность, говорит начальник Управления Госполиции по дорожной безопасности Нормунд Крапсис: «Должны быть очень хорошие фары, «дворники» на ветровом стекле такие, чтобы можно было что-то разглядеть».



Согласно ПДД, вне населенных пунктов пешеходам и велосипедистам следует перемещаться по обочине дороги навстречу движению транспорта. И, разумеется, на них должны быть либо жилеты, либо светоотражающие элементы. Чаша терпения полицейских переполнилась, и они начали штрафовать пешеходов-«бэтменов», которые рискуют внезапно предстать перед несущейся на них машиной. В полиции говорят: в конце концов, уже двадцать лет прошло с тех пор, как людям начали объяснять, для чего светоотражатели нужны.