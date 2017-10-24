19 октября около 23.43 дежурная часть Даугавпилсской муниципальной полиции получила информацию о том, что в центре города молодой человек опрокидывает контейнеры для мусора.

Данные были переданы ближайшему к месту происшествия патрулю, который оперативно прибыл на место ЧП. Там сотрудников полиции встретил человек, который и сообщил в полицию о происходящем.



Благодаря полученному описанию хулигана и системе видео наблюдения местонахождение нарушителя удалось быстро установить. Заметив приближающийся экипаж полиции, молодой человек попытался бежать, но был задержан.



На юношу 1997 г.р. был составлен протокол за мелкое хулиганство. Ему было предложено исправить то, что он натворил, что хулиган и сделал - вернул перевернутые контейнеры на место и собрал разбросанный мусор.