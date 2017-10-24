В ночь на 29 октября часы следует перевести на час назад, напоминает Министерство экономики. Страна переходит на зимнее время.

Как и во многих других странах, переход на зимнее время приурочен к выходным дням, чтобы населению было проще освоиться с новым режимом. Перевод часов формально состоится в 4 часа утра 29 октября (в ночь с субботы на воскресенье).



Обратный переход снова на летнее время произойдет 25 марта 2018 года.



Система «зимнего» и «летнего» времени была впервые задействована в Латвии в 1981 году. И традиционно перевод часов происходит в выходные дни: в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В Евросоюзе действует директива 2000/84/EK, датированная 2001 годом, которая оговаривает правила перевода часов во всех государствах ЕС. Подробнее – на сайте Минэкономики.