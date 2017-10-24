В связи с увеличением пассажиропотока в осенне-зимний период с 1-го ноября 2017 года утренний рейс I маршрута (время отправления от остановки «улица Бутлерова» в 6:53 и от остановки «Вокзал» в 7:20) будет выполняться 2-х вагонными либо шестиосными трамваями.

Отметим, что жители неоднократно жаловались на переполненный общественный транспорт по утрам, когда дети едут в школу, а взрослые - на работу или по делам. В итоге предприятие “Daugavpils satiksme” все же решило пойти навстречу горожанам и увеличит количество вагонов трамвая №1 по утрам.