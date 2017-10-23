Реорганизация Даугавпилсского университета (ДУ), возможно, позволит нынешнему ректору Арвиду Баршевскому сохранить должность на третий срок подряд, что без объединения с другими учебными заведениями было бы невозможно, пишет "Латвияс авизе".

Издание поясняет, что полномочия А. Баршевского закончились бы в сентябре этого года. Согласно правилам ВУЗа, за месяц до этого нужно было бы провести выборы нового главы университета. Однако в мае сенат ДУ принял решение продлить полномочия действующего ректора до момента окончания реформы. Конкретная дата не указывается. Министерство образования и науки данное решение не оспорило, хотя закон о Высших школах не позволяет сенату принимать подобные решения, пишет "Латвияс авизе".



В ближайшее время ВУЗ будет переименован в Восточнолатвийский университет. Сам г-н Баршевскис, вопреки подозрениям газеты, отрицает, что смена названия нужна была, чтобы он мог сохранить должность ректора. Он сообщил, что это просто совпадение, а сам он на должность ректора выдвигать себя не собирается. Если же это сделает кто-то другой, то он, по его словам, согласится.



Напомним, что ранее было принято решение об объединении Даугавпилсского университета с Латвийским Гидрологическим институтом и Медицинским колледжем. ДУ планирует предложить объединение и другим учреждениям. Конкретных кандидатов ректор не назвал, но газета предположила, что это могут быть Резекненская академия технологий, Малнавский и Екабпилсский колледжи.



Предполагается, что после объединения внутри самого университета факультетов и научных институтов и создания двух академических центров, часть среднего уровня руководителей потеряют должности, однако это даст сэкономить ежегодно от 700 000 до 800 000 евро. Позволит это и уменьшить бюрократию в ВУЗе.