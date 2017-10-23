Пять лет назад Государственное агентство развития образования (VIAA) в октябре стало проводить Неделю карьеры, чтобы познакомить старшеклассников с разными профессиями и научить детей планировать свое будущее. Это возможность изведать свою будущую профессию, встретиться с разными специалистами, посетить предприятия и консультации по карьере.

В рамках Недели карьеры, которая проходила с 17 по 19 октября, Департамент спорта и молодежи Даугавпилсской городской думы провёл цикл мероприятий, рассчитанный на учащихся старших классов, под общим названием «В водовороте профессий найди свою!».



Ведь порой, мечтая о собственном бизнесе в будущем, ученик не имеет представления, что для этого нужно делать, какое образование получить и сколько придется работать.



19 октября в Даугавпилсской средней школе Центра участники мероприятия обменивались своими впечатлениями после встречи со специалистами, принимали участие в обучении под названием ,,Изменение осознания Профессии и Карьеры в XXI веке”. Обучение проводила посол Ассоциации социальной предпринимательской деятельности Латвии в Даугавпилсе Олеся Соболевская.