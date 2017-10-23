В самом конце лета на севере Латгалии завершился общий проект пяти муниципалитетов, в ходе которого были в пяти местах созданы пять объектов, посвященных природным стихиям. В городке Балви в парке бывшего имения установлено «дерево» с «ветряными колокольчиками» и свирелями — крупнейшее в мире и, возможно, достойное Книги рекордов Гиннеса, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Официально объект именуется «Инсталляция "Воздух"», но горожане сразу же назвали его «дудковым деревом». Он расположился на берегу Балвского озера в бывшем поместье.



Металлическая конструкция, действительно напоминающая дерево, состоит из 350 дудок и 48 ветряных колокольчиков (называемых также «музыка ветра»).



«Вчера было ветрено, звучало очень красиво. И сам объект интересный и вписался в наш парк», — сказала Latvijas radio горожанка Мария, ежедневно проходящая мимо инсталляции. Она посетовала, что день встречи с Latvijas radio оказался не очень ветренным. Будь ветер сильнее — звучало бы куда громче и ритмичнее.



Объект появился в результате приуроченноего к столетию независимости проекта самоуправлений Вилякского, Балвского, Ругайского, Балтинавского и Карсавского краев. Предполагалось для привлечения туристов создать инсталляции, посвященные природным стихиям. Однако таковых известно четыре, а муниципалитетов-участников — пять. В итоге Балтинаве досталась Земля, Виляке — Вода, Балви — Воздух, Карсаве — Огонь. Ругайский край, однако, тоже обделен не был — его объект посвящен сразу всем стихиям во взаимодействии.



«Прекрасный повод отправиться на экскурсию по северу Латгалии и посетить все эти объекты. А уж после того можно и свой маршрут составить», — рассказала Марите Орниня, возглавляющая в Ругайском крае Центр развития предпринимательства и туризма. Она, правда, признает, что пока самый большой интерес и туристов, и местных вызывает балвская музыка ветра: «Больше всего похоже на такое дудковое дерево. Выглядит уникально. Это что-то невиданное и непостижимое — пока сам не увидишь. Архитектор сказал, что соединил рекордное число дудок и гербы всех латгальских краев».



В проекте участвовали несколько архитекторов. Три инсталляции из пяти — балвскую, вилякскую и карсавскую — создал художник Дидзис Яунземс: «Именно в Балви мы не хотели ставить просто скульптуру, к которой можно только придти, посмотреть и уйти. Мы хотели создать объект интерактивный, взаимодействующий с природой, реагирующий на нее. По числу колокольчиков это крупнейший ансамбль. В других местах тоже есть ветряные дудки-свирели. Может, потолще, может, подлиннее. Но здесь их 350, уникум в глобальном масштабе. До сих пор я с Книгой рекордов Гиннеса никаких дел не имел, но теперь стоит поинтересоваться».