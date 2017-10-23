В Даугавпилсе сменился оператор вывоза мусора. Теперь горожанам данную услугу оказывает компания AADSO.

На сайте городской думы опубликовали график вывоза мусора в частном секторе.



По понедельникам мусор будут вывозить из следующих микрорайонов: Ругели;Новое Строение (от ул. 18 Новембра до ул. Силикату); Черепово; Гайок. По вторникам: Новое Строение и Химия, по средам: Грива, Нидеркуны, Калкуны, по четвергам: Грива, Центр, Поселок железнодорожников, по пятницам: Старый и Новый Форштадт, Средняя Погулянка, Межциемс, Крепость, Визбули, по субботам: Юдовка, Стропы, Крыжи и Новые Стропы.



Контейнеры с мусором или специальные мешки, которые необходимо забрать, жители должны оставлять у своего участка до 7 часов утра.



Телефон для справок: 29636728; 65449032; 65449033.