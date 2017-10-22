21 октября в Лауцесской волости Даугавпилсского края на католическом кладбище состоялась церемония перезахоронения польских солдат, участвовавших в 1919 году в боях за освобождение Латгалии.

В августе во время археологических раскопок на военном кладбище под Даугавпилсом были обнаружены останки двух польских солдат, воевавших под командованием генерала Эдварда Рыдз-Смиглы за освобождение Латвии и Латгалии от большевиков. Археологам удалось найти останки 8 воинов. Обнаруженные при раскопках документы свидетельствуют, что эти военнослужащие осенью 1919 года пали в боях за Двинск (Даугавпилс).



Польские легионеры перезахоронены рядом со своими боевыми товарищами на кладбище в Лауцесе, где в братских могилах покоятся несколько десятков польских воинов 1-го пехотного полка Польского легиона. В церемонии перезахоронения приняли участие чиновники Министерства культуры Латвии, военные Латвийской и Польской армий, священнослужители и представители польской диаспоры.