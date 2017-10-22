21 октября в Лауцесской волости Даугавпилсского края на католическом кладбище состоялась церемония перезахоронения польских солдат, участвовавших в 1919 году в боях за освобождение Латгалии.
В августе во время археологических раскопок на военном кладбище под Даугавпилсом были обнаружены останки двух польских солдат, воевавших под командованием генерала Эдварда Рыдз-Смиглы за освобождение Латвии и Латгалии от большевиков. Археологам удалось найти останки 8 воинов. Обнаруженные при раскопках документы свидетельствуют, что эти военнослужащие осенью 1919 года пали в боях за Двинск (Даугавпилс).
Польские легионеры перезахоронены рядом со своими боевыми товарищами на кладбище в Лауцесе, где в братских могилах покоятся несколько десятков польских воинов 1-го пехотного полка Польского легиона. В церемонии перезахоронения приняли участие чиновники Министерства культуры Латвии, военные Латвийской и Польской армий, священнослужители и представители польской диаспоры.
Польские легионеры перезахоронены рядом со своими боевыми товарищами на кладбище в Лауцесе, где в братских могилах покоятся несколько десятков польских воинов 1-го пехотного полка Польского легиона. В церемонии перезахоронения приняли участие чиновники Министерства культуры Латвии, военные Латвийской и Польской армий, священнослужители и представители польской диаспоры.
"18 февраля 1918 года город заняли германские войска. После Ноябрьской революции в Германии 9 декабря 1918 года германские войска без боя оставили Двинск в пользу Красной Армии. Двинск вошёл в состав Латвийской Социалистической Советской Республики, провозглашённой 17 декабря 1918 года.
Во время советско-польской войны (1919-1921г) в ходе боёв за Двинск 3 января 1920 года город был оккупирован польскими войсками под командованием генерала Рыдз-Смиглы. По Рижскому мирному договору с Советской Россией от 11 августа 1920 года город и уезд были закреплены за независимой Латвией и в том же году город был переименован в Даугавпилс"
(Wikipedia)