Разговоры о введении карты горожанина в Даугавпилсе ведутся уже давно, однако руководство города только сейчас, наконец, решило предпринять шаги по ее введению.

Как уже сообщалось ранее, представители Даугавпилсского самоуправления встречались с коллегами из Елгавы, чтобы перенять опыт по введению карты и льгот, связанных с ней. Ожидается, что карта будет использоваться при проезде в общественном транспорте. Возможно, что постепенно будет введен бесплатный проезд для даугавпилчан, однако при этом ограничена данная льгота для пенсионеров в часы пик (утром и вечером). Что касается кондукторов, то они продолжат работу и будут пользоваться считывающими устройствами для карт.



Еще один аспект, который будет регулировать карта горожанина - это питание школьников в столовых учебных заведений. Предполагается, что питание учеников городских школ, задекларированных в других самуправлениях, будут оплачивать эти края или волости.



Возможно, карта горожанина позволит приобретать в аптеках медикаменты со скидкой.