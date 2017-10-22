Жительница Риги Ивета поделилась в Facebook событиями, свидетелем которых она стала и которые заставили ее задуматься, пишет Nra.lv.
«Пятничные приключения. В Drogas увидела, как ловко сотрудница магазина зашла в зал с товарами и поймала вора, хотя мне казалось, что камер там нет. Мужчина спокойно вытащил из карманов всякие тюбики и красиво ушел. А я думала, люди не воруют... По дороге домой в трамвае услышала, как отец и сын (возможно, школьник, оба чистые, но одеты бедно) обсуждали, что они будут есть на выходных. Надо достать хотя бы хлеб, потому что надо что-то надо взять в воскресенье на работу. Может быть, хватит денег и на гречку. Оба решили заложить мобильный телефон, который выглядел доисторическим. Вышли, отправились в ломбард. Парень выглядел очень несчастным. Счастливы те из нас, у кого есть нормальная работа и нечто большее, чем черствый хлеб! Солнечного настроения!», - написала Ивета.
Напомним, как свидетельствуют обнародованные ранее данные статистической службы Евросоюза Eurostat, 28,5% населения Латвии находилось в 2016 году за чертой бедности. Добавим, что самым бедным регионом страны считается Латгалия, а Даугавпилс, хоть и является вторым по величине городом Латвии, конкурировать с Ригой не в состоянии. В нашем городе уровень зарплат на порядок ниже, чем в столице, кроме того, продолжает увеличиваться количество нуждающихся жителей и обращающихся в социальную службу за различными видами помощи. В магазинах можно нередко заметить, как пожилые люди считают последние копейки, выбирая на какие из простых продуктов им хватает денег, а на какие уже нет. Летом на улице пенсионеры и дети продают собранные цветы, ягоды и грибы. На летние работы для школьников катастрофически не хватает мест - желающих заработать хоть сколько-нибудь слишком много. Все эти бытовые мелочи свидетельствуют об одном - бедность в регионе постепенно принимает пугающие масштабы. И пока правящие хвалятся Европе мерами по борьбе с бедностью и социальным неравенством, простые люди выкручиваются как могут.
Напомним, как свидетельствуют обнародованные ранее данные статистической службы Евросоюза Eurostat, 28,5% населения Латвии находилось в 2016 году за чертой бедности. Добавим, что самым бедным регионом страны считается Латгалия, а Даугавпилс, хоть и является вторым по величине городом Латвии, конкурировать с Ригой не в состоянии. В нашем городе уровень зарплат на порядок ниже, чем в столице, кроме того, продолжает увеличиваться количество нуждающихся жителей и обращающихся в социальную службу за различными видами помощи. В магазинах можно нередко заметить, как пожилые люди считают последние копейки, выбирая на какие из простых продуктов им хватает денег, а на какие уже нет. Летом на улице пенсионеры и дети продают собранные цветы, ягоды и грибы. На летние работы для школьников катастрофически не хватает мест - желающих заработать хоть сколько-нибудь слишком много. Все эти бытовые мелочи свидетельствуют об одном - бедность в регионе постепенно принимает пугающие масштабы. И пока правящие хвалятся Европе мерами по борьбе с бедностью и социальным неравенством, простые люди выкручиваются как могут.
Мне интересно, а эта самая титульная Ивэта кроме как писать что-то на своей странице в фэйсбуке, могла просто подойти и спросить бедных людей о необходимости помочь им чем-то!? Пару-тройку монет могла бы дать на крупу и хлеб. Ведь не обеднела же бы!
Таким мадамам кроме трепологии нужно добрыми делами заниматься, а не возмущаться по всем порталам и распространять сплетни. Кругом один бесконечный трёп, возмущения о плохом и никаких добрых дел!
Учитесь заново протягивать руку помощи окружающим!
"история успеха" продолжает развиваться. Какой патриотизм может быть у подавляющего числа населения Латвии в сложившейся ситуации? Государство, народ которого лешён уверенности в завтрашнем дне, является банкротом.
Всё пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут... Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
К чему я это, а к тому что при всей нашей нищете в скрепоносном рае Росеюшки иузбекистана еще похуже, ну кроме суверенного государства московии!
Мне интересно, а эта самая титульная Ивэта кроме как писать что-то на своей странице в фэйсбуке, могла просто подойти и спросить бедных людей о необходимости помочь им чем-то!? Пару-тройку монет могла бы дать на крупу и хлеб. Ведь не обеднела же бы!
Таким мадамам кроме трепологии нужно добрыми делами заниматься, а не возмущаться по всем порталам и распространять сплетни. Кругом один бесконечный трёп, возмущения о плохом и никаких добрых дел!
Учитесь заново протягивать руку помощи окружающим!
Не путайте, пожалуйста, нуждающихся в помощи и наглых паразитов, которым постоянно всего и всегда МАЛО!