Латвийский центр госязыка приглашает на работу помощников-добровольцев. Уже два года центру на общественных началах помогают люди, следящие за использованием госязыка и в случае необходимости дают консультации. На данный момент в Латвии работают 29 общественных помощников, из них пятеро - в Даугавпилсе.

Имантс Спрогис - один из них. В свое время он был участником Народного фронта. "Хотелось бы видеть в Даугавпилсе уважение к латышскому языку, поэтому пытаюсь что-то сделать в этом направлении",- сказал г-н Спрогис.



На данный момент у мужчины нет постоянной работы, поэтому у него достаточно времени для наблюдений, насколько правильно и как в общественных местах используется латышский язык. В Даугавпилсе, по мнению Иманта, проблема с употреблением госязыка в общественных местах: разговорный язык в магазинах и в транспорте - русский. Удивляет мужчину о то, что в некоторых магазинах его, говорящего по латышски, даже не понимают. Часто также он сталкивается с ситуацией, когда люди не говорят на госязыке не потому, что не хотят, а потому что не знают его. В письменный язык закрадываются ошибки: в надписях на продуктах, в меню. Часто люди идут навстречу и ошибки исправляют - добавляют, где надо долготу над гласными или смягчение согласных.



Центр госязыка признает, что таких помощников не хватает, поэтому приглашает жителей, свободно владеющих латышским языком, примкнуть к рядам общественных помощников.