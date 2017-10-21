20 октября Даугавпилс посетил посол Чехии в Латвии Мирослав Косек. Его визит начался с посещения гордумы.

Как обычно в таких случаях, высокому гостю показали презентацию о городе, которая, понятное дело, о проблемах не рассказывает. В ходе разговора с руковоством города однако был затронуты темы промышленного развития, наиболее важных отраслях, потенциала географического расположения города, обсуждались и кадровые вопросы: отсутствие специалистов в некоторых областях.



После этого посол Чехии посетил ЛРЗ, встретился с ректором ДУ Арвидом Баршевским и побывал в Центре Марка Ротко.