С 23 октября в Даугавпилсе стартует акция по сбру зеленой массы. В ее рамках в микрорайонах города будут установлены большие металлические контейнеры.

Жители смогут выбросить бесплатно биологические отходы, такие как скошенная трава, листья деревьев, ветки. Строительный и бытовой мусор выбрасывать в них запрещено.



Контейнеры будут установлены на следующих перекрёстках улиц:



Апшу/Нометню

Диенвиду/Даугавас

Гродняс/Баускас

Риексту/Апиню

Транспорта/Кайниеку

Вентспилс/Ливану/Гродняс

Уденс/Базницас

Шуню/Ликснас

Достоевского/Ошкална

Ирбью/Вентас

Миера/Городняс