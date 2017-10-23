С 23 октября в Даугавпилсе стартует акция по сбру зеленой массы. В ее рамках в микрорайонах города будут установлены большие металлические контейнеры.
Жители смогут выбросить бесплатно биологические отходы, такие как скошенная трава, листья деревьев, ветки. Строительный и бытовой мусор выбрасывать в них запрещено.
Контейнеры будут установлены на следующих перекрёстках улиц:
Апшу/Нометню
Диенвиду/Даугавас
Гродняс/Баускас
Риексту/Апиню
Транспорта/Кайниеку
Вентспилс/Ливану/Гродняс
Уденс/Базницас
Шуню/Ликснас
Достоевского/Ошкална
Ирбью/Вентас
Миера/Городняс
Контейнеры будут установлены на следующих перекрёстках улиц:
Апшу/Нометню
Диенвиду/Даугавас
Гродняс/Баускас
Риексту/Апиню
Транспорта/Кайниеку
Вентспилс/Ливану/Гродняс
Уденс/Базницас
Шуню/Ликснас
Достоевского/Ошкална
Ирбью/Вентас
Миера/Городняс