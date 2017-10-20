17 октября в районе улицы Райполес во время рейда муниципальная полиция обратила внимание на брошенный детский велосипед.

Забрав бесхозное детское транспортное средство в участок, стражи порядка принялись устанавливать его владельца.



К счастью, при общении с жителями микрорайона удалось установить хозяйку велосипеда. Как рассказала сама женщина, некий злоумышленник уже второй раз забирает из подвала велосипед ее ребенка и бросает его на улице.



Полиция предупреждает, что согласно Административному кодексу, за подобные происки предусмотрен штраф в размере от 70 до 500 евро, так как данный факт классифицируется правоохранительными органами как мелкое хулиганство.