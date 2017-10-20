На улице Варшавас, 1 находится стадион, который не соответствовал своему статусу уже давно. Общая площадь стадиона – 6000 квадратных метров.
На его территории предприятие ,,Labiekārtošana D” проводит восстановительные работы, по завершению которых здесь снова будет возможность заниматься спортом.
Был выравнян рельеф площадки, подготовлено основание для укладки синтетического покрытия.
По завершению укладки, на покрытии поля появится маркировка, будет отремонтирован забор, установлены футбольные ворота. Скамейки на территории стадиона уже покрашены.
Ученики Даугавпилсской Гос. польской гимназии имени Ю. Пилсудского и 10 средней школы смогут использовать это поле с демонтированным искусственным покрытием с футбольного поля Эспланады для занятий спортом.
Все запланированные работы будут завершены в ближайшее время.
Был выравнян рельеф площадки, подготовлено основание для укладки синтетического покрытия.
По завершению укладки, на покрытии поля появится маркировка, будет отремонтирован забор, установлены футбольные ворота. Скамейки на территории стадиона уже покрашены.
Ученики Даугавпилсской Гос. польской гимназии имени Ю. Пилсудского и 10 средней школы смогут использовать это поле с демонтированным искусственным покрытием с футбольного поля Эспланады для занятий спортом.
Все запланированные работы будут завершены в ближайшее время.
За чей счет ведется стройка?
На какой срок будет тот стадион?
Так чья это земля: церкви или города?
но про легкую атлетику забыли по всей Латвии
Можно использовать как площадку для путешествий во времени-гарантия,что при материализации тебя не вмуруют в здание