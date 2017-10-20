Общественная организация Даугавпилса «Гражданская инициатива» собирает на пикет всех жителей, неравнодушных к будущему нашего города и страны.

Пикет о праве латвийцев получать образование на родном языке состоится 23 октября с 13 до 14 часов на площади Виенибас.Накануне этого мероприятия мы задали несколько вопросов руководителю «Гражданской инициативы», сопредседателю партии латвийских евроскептиков «Eiroskeptiķu – Rīcības partija» Игорю Бениньшу.В Латвии, как и в некоторых других странах Восточной Европы в последние годы появился устойчивый тренд: всех здравомыслящих, активных людей называть «агентами Кремля», «рукой Москвы» и т. д., так что в известном смысле это, можно сказать, знак качества. На самом деле я - коренной житель Латвии, чьи предки жили здесь не одно столетие. Замечу, среди них были и представители других народов, что абсолютно типично для подавляющего большинства людей в нашей стране. Поэтому для меня население страны – это латвийцы. Все латвийцы должны иметь равные права и возможности. И это равенство необходимо внедрить во все сферы жизни. Дети Латвии должны иметь возможность учиться на родном языке, не только на русском, но и на латгальском, польском и других.Русский язык наиболее распространен в Латвии, опять же в силу исторических причин; пытаться изгнать его из различных сфер жизни ЛР – глупо, недальновидно и несправедливо. У родителей и детей должно быть право выбрать, на каком языке учиться. Давно доказано, что только обучение на родном языке в дальнейшем помогает молодым чувствовать себя уверенными и конкурентоспособными на рынке труда.Естественно, государственный язык выпускники школ нацменьшинств должны знать (и знают, что подтверждается выпускными экзаменами) на высшем уровне.Не будем забывать, что все население страны, независимо от национальности, платит налоги в государственный бюджет, что уже должно гарантировать им определенные законом и Конституцией права. Так почему же часть детей должна осваивать школьные знания в худшем моральном положении, в состоянии стресса?Не сомневаюсь, что национально озабоченные чиновники Минобразования прекрасно понимают вред от своего очередного «ноу-хау», как, впрочем, и от всех предыдущих, но делают это сознательно, повышая в обществе градус нетерпимости, вынуждая людей протестовать, уезжать из Латвии. Чего они добиваются? Думаю, еще большей деградации нашего общества, убыли населения. Такие «мыслители - патриоты», которых не счесть в госструктурах фактически поставили нашу страну на грань уничтожения. Но в Латвии пока еще остались люди, которые хотят называться латвийцами и жить в нормальной стране, где есть закон, равные права и возможности для представителей всех национальностей.Поэтому я призываю даугавпилчан прийти на пикет, а не отсиживаться по домам в роли диванных политологов и бойцов невидимого фронта. Только открытые протесты общества могут повлиять на власть, тем более что мы сами эту власть выбираем. И скоро сделаем это в очередной раз: через год – выборы в Сейм.Ну да, наша национальная традиция: ждать доброго барина, дождаться, увидеть, какой он гадкий, а потом жаловаться, украдкой плевать ему в спину и… ждать нового барина.Почти три десятилетия назад с радостными надеждами убежали от одного союза к другому, в итоге стало еще хуже. Прислонились к НАТО и США – опять стонем. А когда начнем жить своим умом и что-то делать для страны? Неужели не понятно, что никто нам ничего просто так не даст, не осчастливит, не построит маленький латвийский рай? Хотим перемен – надо действовать, причем, с умом и ответственностью, в первую очередь, перед своими детьми. А действия могут начинаться, например, с участия в пикете, объявленном «Гражданской инициативой».Кстати, наша общественная организация – самая многочисленная и известная в Даугавпилсе. И мы активно работаем. Так, например, наш предыдущий пикет против произвола страховых кампаний оказался очень результативным. В нашем городе мы собрали более 800 подписей за час, а всего по стране - более 10 тысяч. На следующей неделе подаем эти подписи в канцелярию президента, в Сейм, в Кабинет министров. И власти во главе с Р. Вейонисом должны будут отреагировать на мнение народа и принять меры. Поэтому у нас есть надежда на то, что вместе мы сможем сделать что-то важное и полезное для города и страны. Мы готовы принять в наши ряды новых, неравнодушных, умных и деятельных людей со здравой гражданской позицией. Мы ждем на пикете всех, кто ощущает себя частью нашего общества, кому не безразлично будущее наших детей и внуков.В данном случае мы присоединились к другим латвийским правозащитным организациям не только по теме, но даже по времени проведения пикета в Риге. Но общество «Гражданская инициатива» и наши евроскептики уже отличаются тем, что мы выступаем за право граждан получать образование на родном языке, учитывая интересы все нацменьшинств Латвии. Кроме того, в Даугавпилсе мы подготовили обращение к городской думе с призывом разместить все названия городских улиц и значимых объектов на трех языках: латышском, латгальском и русском. Не будем забывать, что Даугавпилс – столица Латгалии, сохранившей живым наш древний язык. Затраты на изготовление табличек на трех языках невелики и не будут обременительны для городского бюджета. Однако если самоуправление откажется финансировать эту работу, «Eiroskeptiķu – Rīcības partija» и «Гражданская инициатива» готовы взять на себя сбор средств и оплату этой работы.Мы хотим знать, насколько волнует людей нынешняя ситуация в сфере образования, хотим видеть поддержку нашей инициативы, поэтому ждем участия в пикете неравнодушных жителей города. Открытое выражение своего мнения, своей позиции необходимо нашему обществу, чтобы начать выздоравливать от иллюзий и социальной лени. Приходите, поставьте свою подпись против произвола чиновников от образования. Этот поступок отнимет несколько минут, а результат может быть решающим для всей Латвии.