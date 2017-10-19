Даугавпилсская региональная больница приобрела мобильный маммограф в рамках европроектов в 2012 году. В январе 2016 года машина начала регулярно ездить по Латгалии. Сначала по Даугавпилсскому краю, а вскоре добрались и до Зилупе. За два года побывали практически везде, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

В большинстве населенных пунктов Латгалии медицинское оборудование на местах доступно только в форме специально оборудованного медицинского транспорта. В основном мобильные бригады проводят скрининг на рак груди у женщин, но нередко жители спрашивают и о других медицинских услугах.



Постепенно медики на опыте определялись с маршрутами. В первое время ехали в один волостной центр, а затем обратно на базу, говорит ассистент радиолога Янина Никитина:



«Во что мы сами придумали, то придумали.Но вот мы в прошлом году ездили, и народ нам сам говорил. Приехали в Зилупе, а нам говорят: «Вот вы приехали в Зилупе, а вы знаете, там есть Истра. Деревни на 15 километров дальше – оттуда люди приехать не могут. Вот нужно было бы туда съездить». Хорошо, мы проехали».



Мобильный маммограф Даугавпилсской больницы на выездах проводит только скрининг груди для женщин от 40 лет с письмами-приглашениями от Национальной службы здоровья, без предварительной записи, говорит Никитина. Эту услугу оплачивает пациенткам государство.



«Там людей немного. Там 9, 12 в каждой деревушке, а вместе – уже за 30. Значит, в ту сторону не зря поехали. В Ливанах в первые две поездки народу вообще не было. Один раз один человек, второй раз два человека. В третий раз мы поехали, запланировали Ливаны до Прейли, а как поехали туда – а у нас за 40 человек! Тут не угадаешь, но вот сейчас в Краславу ездили, чувствовала, что точно будет 40 человек, потому что звонили, и почти все, кто хотел идти на маммограф, они мне позвонили».



Янина Никитина отмечает, что количество патологий возрастает. Из 700 обследований почти треть пациенток отправляется на дообследования – это когда у врача возникают сомнения относительно снимка, и необходимо провести дополнительные исследования, чтобы установить или исключить проблему, говорит специалист.



«Где только патологию мы нашли – и народ сразу… Вот сейчас в одно место ездили, и говорят: «Ой, женщина еще в парике ходит. Вы знаете, облучение ей делают, а вы нашли». В другом месте наоборот. После нашего приезда послали женщину на дообследование. Она сказала: «Не пойду, не хочу, чтобы мне грудь отрезали». А может, там не надо было отрезать, а сходить вовремя! Человек не пошел, и в 44 года ее похоронили. Народ сразу: вы должны приехать!».



Кроме маммографа из Даугавпилса, в Латгалию приезжают медики из Риги. На этой неделе в Прейли приехала машина из медицинской группы MFD. В следующем году будет три года, как машина ездит по всей Латвии, и 2,5 года на выездах работает медсестра Зоя.



«В Латгалию ездим часто. В Прейли приезжаем часто. В остальные районы по списку, который составляет наш координатор. Сегодня у нас записано 30 человек. Приходят и те, кто не был в курсе – тогда, если есть возможность, то мы берем и принимаем всех, если они согласны ждать».



В Прейли медики наведываются часто - 2-3 раза в месяц, в другие латгальские самоуправления реже. В течение месяца мобильная бригада делает около 450 маммографий по всей Латвии, на которые в итоге приходится в среднем один серьезный случай, требующий лечения.



«Тут у нас маммограф – 4 проекции. Ставится кассетка, проявляется и отправляется к доктору. Доктор видит, описывает, а потом отправляет семейному врачу».



Женщины в первую очередь приходят, чтобы проверить свое здоровье и убедиться, что беспокоиться не о чем. По этой же причине своей очереди в Прейли ждет Скайдрите. Женщина впервые посещает мобильный маммограф.



«У меня есть направление, и я решила использовать возможность сделать маммографию. Коллеги по работе, подруги уже посещали маммограф. Если не будешь заботиться о своем здоровье, то никто не позаботится. Решила сделать, чтобы лично для себя убедиться, что всё в порядке».



Услуги мобильного маммографа предоставляют три учреждения – два находятся в Риге, одно в Даугавпилсе. За первые 8 месяцев 2017 года Национальная служба здоровья разослала более 85 000 писем, в которых женщин приглашают провести скрининг груди. В Латгалию отослано более 12 000 таких писем. Половина отозвалась и прошла обследование. Из этих 6000 у 18 была обнаружена злокачественная опухоль, а у 88 человек есть подозрения. Всего же за первые 8 месяцев текущего года неприятный диагноз услышали 69 женщин по всей Латвии, у 319 есть подозрения на новообразование.