Вопрос, как таможенник Владимир Винокуров ежегодно мог выигрывать шестизначные суммы в тотализаторы и другие азартные игры, о чем рассказывала передача De facto Латвийского телевидения, по всей видимости, останется без ответа. Ответственные службы этот аспект не расследуют, хотя азартные игры и считаются фактором риска, позволяющим скрывать реальные доходы.

Сотрудник Даугавпилсского отделения таможни Службы госдоходов (СГД) Владимир Винокуров привлек внимание журналистов De facto регулярными выигрышами в азартные игры. В 2014 году он выиграл более 150 тыс. евро, в 2015-м – почти 190 тыс. евро, в прошлом году – неполных 240 тыс. евро. В то же время его зарплата на основном рабочем месте не превышает 10 тыс. евро в год.



До 2014 года выигрыши в его декларации должностного лица не появлялись. Правда, тогда финансовая полиция начала против него дело в связи с уклонением от подачи декларации, а дело до сих пор находится в суде.



Сейчас в СГД говорят – в отношении Винокурова ведется проверка, охватывающая последние три года. Правда, касается она только правил заполнения декларации, а не достоверности указанных там сведений о полученных выигрышах.



Но и это позволяет задавать вопросы. Официальные платформы азартных игр суммируют изначально заплаченную сумму и полученную в конце. А потому выигрыш может быть небольшим. Или же его может не быть вовсе – но с учетом вложенного его можно указать как официальный доход, а затем задекларировать.



Еще один аспект – все выигрыши Винокурова связаны со ставками на спортивные игры. Он и сам из футбольных кругов. Отец и брат – бывшие тренеры в Илуксте. А он и брат работали футбольными судьями. Оценить конкретные риски в этом случае могло бы Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции.



Но Госполиция заявлений по конкретному делу не получала, а потому уголовный процесс не начат. Впрочем, стражи порядка призывают организаторов игр и самих игроков, если они считают, что имело место мошенничество, обращаться в Госполицию.



Конкретным случаем не занимается и Инспекция по надзору за лотереями и азартными играми.



Впрочем, говоря о ситуации в целом, там отмечают: отрасль контролируется достаточно строго, а случаев, когда кто-то пытается обойти закон, чтобы легализовать доходы, сравнительно мало. Инспекция может проверить, действительно ли был выигрыш, а в случае куша более трех тысяч евро организатор должен сам предоставить об этом информацию.



Винокуров – не единственное должностное лицо, пополнявшее доходы за счет фортуны. СГД сообщает, что выигрыши в декларациях указали 298 тыс. должностных лиц. Как и в предыдущие годы, СГД это считает риском и проверяет данные