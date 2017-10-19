В Даугавпилсском крае как в городе с началом октября начался отопительный период. Все жилые дома в шести волостях, которые подключены к центральному отоплению, уже начали обогревать свои квартиры. В первую очередь к отоплению были подключены детские сады и школы. Так же как и в городе, теплоузлы настроены на включение при температуре +8 градусов. Большая часть котлов в домах работает на щепе.

На 1 октября долг жителей края за тепло составлял 473 010,1 евро. По сравнению с началом года долг жителей Даугавпилсского края снизился незначительно. Самые большие долги у клиентов перед предприятием SIA “Naujenes pakalpojumu serviss”. Среди должников с самыми большими задолженностями - жители Наунской и Калкунской волостей, в частности жители Лоциков, Старых Строп, Крауи, Науене, Калкун и Рандене.



Напомним, что актуальный долг жителей Даугавпилса перед предприятием "Daugavpils Siltumtīkli" составляет 3 159 177 евро.