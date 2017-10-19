Государственное агентство "Valsts nekustamie īpašumi" в рамках программы Европейского фонда регионального развития по повышению энергоэффективности зданий реализует шесть проектов на общую сумму 14,64 млн евро.

Проекты будут реализованы в следующих зданиях:

на ул. Смилшу, 1 (зданием пользуется Министерство финансов),

на проспекте Мейеровица, 31 в Юрмале (канцелярия президента Латвии),

на ул. Кандавас, 2а в Даугавпилсе (Даугавпилсская музыкальная средняя школа),

на ул. Сканду, 14, в Риге (Латвийский национальный архив),

на ул. Юрас, 34, в Вентспилсе (прокуратура, Государственная земельная служба, судебная администрация)

на ул. Бривибас, 36, в Риге (здание правительства).



Проект в Вентспилсе уже завершен в сентябре 2017 года.



Остальные пять заявок на проекты будут поданы в Центральное агентство финансов и договоров в конце этого или в начале будущего года, а завершить проекты планируется до 2021 года. "Valsts nekustamie īpašumi" объявит конкурсы на эти проекты по принципу, который подразумевает одно и то же ответственное лицо и за проектирование, и за строительство, что позволяет сократить сроки работ.



После завершения проектов потребление энергии в зданиях уменьшится по крайней мере на 30%, что означает существенную финансовую экономию.