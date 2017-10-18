Многие автовладельцы и жители Даугавпилса обратили внимание на ноу-хау самоуправления в вопросе укладки асфальта в центре города. В частности, речь идет об улице Виенибас от ул. Райня до ул. Лачплеша. Работы на этом участке дороги завершены, правда, все единогласно задаются вопросом - почему асфальт уложен только в центральной части дороги не на всю ширину проезжей части? Вынужденная экономия или все-таки новые технологии?
Как сообщил руководитель УКХ, такое "выборочное" асфальтирование данной улицы связано с проектом предприятия “Daugavpils satiksme”. Весной следующего года планируется начать работы по замене трамвайных путей и расширению трамвайного полотна. Именно с промедлением по этому проекту связана укладка асфальта на ул.Виенибас, так сказать, в эконом-режиме, при котором асфальтом покрыто лишь 2/3 ширины проезжей части.
Ввиду того, что при реализации трамвайного проекта планируется расширить трамвайное полотно на полметра, исполнителям работ по укладке асфальта (компании Latgales ceļdaris) была поставлена задача "укатать" только 6 метров дороги. При том, что общая ширина дороги составляет 9 метров.
Помимо неэстетического внешнего вида "новой" дороги, водители жалуются на перепад между новым и старым асфальтом. Так как на участке от ул. Райня до ул. Кр. Валдемара перепад получился очень большим, поэтому пришлось заасфальтировать всю ширину дороги. Теперь эта "красота" будет "радовать" водителей и пешеходов до начала реализации трамвайного проекта, который планируется только в новом году.
В социальных сетях жители города высказывают свое негодование по поводу работы Думы "спустя рукава".
Ввиду того, что при реализации трамвайного проекта планируется расширить трамвайное полотно на полметра, исполнителям работ по укладке асфальта (компании Latgales ceļdaris) была поставлена задача "укатать" только 6 метров дороги. При том, что общая ширина дороги составляет 9 метров.
Помимо неэстетического внешнего вида "новой" дороги, водители жалуются на перепад между новым и старым асфальтом. Так как на участке от ул. Райня до ул. Кр. Валдемара перепад получился очень большим, поэтому пришлось заасфальтировать всю ширину дороги. Теперь эта "красота" будет "радовать" водителей и пешеходов до начала реализации трамвайного проекта, который планируется только в новом году.
В социальных сетях жители города высказывают свое негодование по поводу работы Думы "спустя рукава".
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