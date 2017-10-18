Многие автовладельцы и жители Даугавпилса обратили внимание на ноу-хау самоуправления в вопросе укладки асфальта в центре города. В частности, речь идет об улице Виенибас от ул. Райня до ул. Лачплеша. Работы на этом участке дороги завершены, правда, все единогласно задаются вопросом - почему асфальт уложен только в центральной части дороги не на всю ширину проезжей части? Вынужденная экономия или все-таки новые технологии?

Как сообщил руководитель УКХ, такое "выборочное" асфальтирование данной улицы связано с проектом предприятия “Daugavpils satiksme”. Весной следующего года планируется начать работы по замене трамвайных путей и расширению трамвайного полотна. Именно с промедлением по этому проекту связана укладка асфальта на ул.Виенибас, так сказать, в эконом-режиме, при котором асфальтом покрыто лишь 2/3 ширины проезжей части.



Ввиду того, что при реализации трамвайного проекта планируется расширить трамвайное полотно на полметра, исполнителям работ по укладке асфальта (компании Latgales ceļdaris) была поставлена задача "укатать" только 6 метров дороги. При том, что общая ширина дороги составляет 9 метров.



Помимо неэстетического внешнего вида "новой" дороги, водители жалуются на перепад между новым и старым асфальтом. Так как на участке от ул. Райня до ул. Кр. Валдемара перепад получился очень большим, поэтому пришлось заасфальтировать всю ширину дороги. Теперь эта "красота" будет "радовать" водителей и пешеходов до начала реализации трамвайного проекта, который планируется только в новом году.



В социальных сетях жители города высказывают свое негодование по поводу работы Думы "спустя рукава".