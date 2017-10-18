На прошедшей в думе пресс-конференции Айвар Пуданс сообщил, что новую стоянку около Даугавпилсской Региональной больницы планируется сдать в эксплуатацию в конце этой недели. Стоянка будет покрыта брусчаткой и сможет обеспечить 100 парковочных мест.

Как пояснил Айвар Пуданс, земля под стоянкой арендована Думой на 20 лет. Пользоваться стоянкой на территории больницы сможет не только персонал ДРБ, как это было ранее, но и все посетители больницы. После сдачи новой стоянки в эксплуатацию, водители смогут безпрепятственно заезжать на территорию медицинского учреждения.



Вспоминая планы Думы на обустройство стоянки вдоль леса, Айвар Пуданс сообщил, что ввиду строительства новой трамвайной линии, стоянка в этом месте более не планируется.



Для того, чтобы проблема с нехваткой стояночных мест около ДРБ более не беспокоила посетителей больницы, теперь для них будут доступны 100 парковочных мест на новой стоянке и 70 мест на действующей стоянке (на въезде в больницу до шлагбаума).