Новый оператор по вывозу мусора - муниципальная компания AADSO начала работу в Даугавпилсе 1 октября. Решение было принято экс-мэром Андреем Элксниньшем. Помимо смены оператора, жителей также ожидает понижение счетов на обхозяйствование мусора в размере примерно 4,5%.

С началом работы компании AADSO жители Даугавпилса сразу смогли оценить ее работу - стало значительно чище, а проблема переполненных контейнеров, как это было при работе Clean R, была устранена.



Как показал опрос, проведенный на портале Nasha.lv, подавляющее большинство горожан довольны работой нового оператора по вывозу мусора.



Как рассказал на пресс-конференции руководитель УКХ, член правления компании AADSO, в центре города мусор вывозится каждый день. При сборе мусора теперь фиксируется и его количество.



Тем не менее, часть горожан, проживающих в частном секторе, достаточно халатно отнеслась к заключению договоров с новым оператором. Из 7500 потенциальных клиентов, договора заключили лишь 5 500.



- В связи с этим получается, что весь мусор распределен не по всем контейнерам, а только по тем, которые установлены, и доступны они, в основном, около многоквартирных домов, которые обслуживает ПЖКХ. Поэтому возникает проблема нечестного распределения мусора. Люди, которые не заключили договор – они в любом случае мусор производят, а платят другие горожане. Позже, когда будет 6 000 – 6 500 клиентов, мы проанализируем ситуацию еще раз. С теми, кто договор не заключит - придется разбираться муниципальной полиции, чтобы горожане соблюдали обязывающие правила. Придется ездить по тем адресам, где физические или юридические лица договоры не заключили, и если первое предупреждение они проигнорируют, будет работать административная комиссия и назначаться штрафы, - рассказал Айвар Пуданс.