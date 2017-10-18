Даугавпилсская региональная больница в рамках проекта ,,Улучшение доступности качественных медицинских услуг, укрепляя институциональную ёмкость и сотрудничество в приграничном регионе Зарасай – Даугавпилс Nr.LLI-224” (QUALITY MEDICAL CARE) в сотрудничестве с Даугавпилсским городским комитетом Красного Креста организует основной курс для жителей ,,Обучение общества оказанию первой помощи”.

Уже 2 сентября во время фестиваля ,,Артишок” было организовано первое информационное массовое мероприятие проекта,,Живи здоровым” (,,Dzīvo vesels”).



14 октября в торговом центре Ditton Nams проходили ,,Обучения общества оказанию первой помощи”. Это 6 – часовая акция бесплатного обучения для 6 групп (1 час на группу) по 8 – 10 человек в каждой. С ними занимались 3 сертифицированных медика. Это была возможность и слушать, и смотреть, а главное - на практике пытаться оказать первую помощь пострадавшему.



В рамках этого проекта необходимо обучить не менее 350 человек. 2 группы уже получили сертификаты об усвоении основ оказания первой помощи. Это 10 членов общества слепых и участники родительского собрания 17 средней школы – и родители, и их дети. Они очень высоко оценили значимость таких занятий.



Этот проект позволит многим прошедшим курс обучения не растеряться и помочь нуждающемуся в помощи человеку ещё до прибытия скорой помощи.



Подобные акции пройдут еще 4 и 5 ноября.