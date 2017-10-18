Начали убирать опавшие листья у своего частного дома, собранное некуда девать. Будут ли в этом году большие контейнеры?

С наступлением осени стал актуальным вопрос уборки листы. Традиционно осенью в Даугавпилсе проходит акция "Сбор зеленой массы", в рамках которой в Даугавпилсе устанавливаются большие контейнеры для сбора листвы.



В этом году акция "Сбор зелёной массы на административной территории Даугавпилсского городского самоуправления" будет проводиться с 23 октября по 6 ноября.



Во время акции в нескольких микрорайонах города будут установлены металлические контейнеры объёмом не менее 7 m3, в которые жители смогут бесплатно выбросить мусор биологического происхождения (скошенная трава, листья деревьев, ветки кустов, деревьев и др.).



Важно знать, что контейнеры не предназначены для бытовых и строительных отходов.



Контейнеры будут установлены на перекрёстках следующих улиц: