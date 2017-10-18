Предприятие Latvijas Valsts ceļi сообщает, что 17 октября начаты работы на дороге А6 в районе виадука около населенного пункта "Крауя". В связи с ремонтными работами и обновлением конструктивных элементов движение через виадук закрыто.

Закрытый для движения участок дороги возможно объехать, используя дорогу А13 (Российская граница (Гребнева)-Резекне-Даугавпилс-Литовская граница (Медуми) или дорогу P65 (Стропы - Крауя).



Ремонтные работы проводит фирма Būvinženieris. Общая стоимость работ составит 56 588 евро без учета НДС. Планируется, что ремонтные работы продлятся около месяца.



Просим обратить внимание автоводителей, что на объездном пути P5 (Стропы - Крауя) действует ограничение скорости 70 и 50 км/ч.