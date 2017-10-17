В августе этого года тогда еще первый вице-мэр Рихард Эйгим в эфире радио Alise Plus рассказал о том, что активно занимается исследованием вопроса, касающегося благоустройства участка земли в районе улиц Пирма Пасажиеру и Малу, где ранее располагалась заправочная станция Stalkers. Тогда же г-н Эйгим высказал пожелание когда-нибудь увидеть в этом месте кафе мини-Лидо.

На пресс-конференции в городской думе 17 октября Рихарду Эйгиму был задан вопрос о результатах изученного вопроса, о планах самоуправления на эту территорию и о перспективах города когда-либо увидеть в этом месте кафе, оформленное в стиле Lido.