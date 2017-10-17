В августе этого года тогда еще первый вице-мэр Рихард Эйгим в эфире радио Alise Plus рассказал о том, что активно занимается исследованием вопроса, касающегося благоустройства участка земли в районе улиц Пирма Пасажиеру и Малу, где ранее располагалась заправочная станция Stalkers. Тогда же г-н Эйгим высказал пожелание когда-нибудь увидеть в этом месте кафе мини-Лидо.
На пресс-конференции в городской думе 17 октября Рихарду Эйгиму был задан вопрос о результатах изученного вопроса, о планах самоуправления на эту территорию и о перспективах города когда-либо увидеть в этом месте кафе, оформленное в стиле Lido.
- Мы продолжаем продвигать этот вопрос. Выяснилось, что у данного участка очень много владельцев. Есть ли у нас шанс когда-либо там увидеть Лидо? - это уже зависит не от городской думы, так как это частный участок. Ведем переговоры. Идея мини-Лидо есть, и если будет возможность и адекватная цена этого участка, и самоуправление его приобретет, то я думаю - да, у нас есть шанс увидеть там мини-Лидо, - ответил Рихард Эйгим.