20 октября в Даугавпилсском Арт-центре им. Марка Ротко (Mihaila iela 3) в 14.00 состоится мероприятие “Живая библиотека”, в рамках которого люди-книги смогут поделиться с вами тонкостями своей профессии.

Живые книги сами по себе очень интересны, и в тоже время являются непростыми личностями. Они не только расскажут, но и смогут ответить на вопросы читателей. Приходите и узнайте больше о тяжких буднях работы журналиста, творческом подходе видеооператора, откройте для себя завесу тайны работы актера и других.



Длительность мероприятия – 2 часа. Вход свободный!