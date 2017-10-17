Отопительный сезон уже начался, тем не менее, жители Даугавпилса продолжают жаловаться на то, что в квартирах холодно и сыро. Лишь за последнюю неделю предприятие получило несколько сотен жалоб на то, что жители платят за отопление, но при этом замерзают в своих квартирах.

Проблема была актуализирована на очередной пресс-конференции в Думе Даугавпилса. Отвечая на вопрос, Александр Самарин сделал акцент на том, что на сегодня большинство теплоузлов в многоквартирных домах настроеный на включение при уличной температуре +8 градусов, и на отключение при температуре + 10 градусов. ПЖКХ не вправе самостоятельно менять настройки теплоузлов в домах, так как даже минимальное повышение температурных настроек теплоузла влечет за собой повышение счетов.



- В данном случае ПЖКХ является заложником ситуации. Жители жалуются нам на то, что в домах холодно, но мы ничего не можем сделать. Решение изменить температуру включения отопления должны сами жители - на общедомовом собрании, при котором должно быть положительное решение 50% жильцов + 1 голос, или по заявлению старшего по дому. При этом, заявления сегодня принимаются даже по электронной почте. Другой вопрос в том, что жители не могут договориться и придти к единому решению: кому-то холодно и он готов платить больше, а кто-то готов мерзнуть, лишь бы только счет за тепло не повышался, - сказал Александр Самарин.



На сколько повысится счет за тепло в случае коррекции настроек теплоузла, руководитель ПЖКХ не сообщил, так как в каждом отдельном случае цена зависит от ряда факторов и является понятием индивидуальным.



На сегодняшний день 200 многоквартирных домов подали заявки и изменили настройки теплоузлов, подняв температуру включения отопления при + 10 градусах, а выключения при +12-+14 градусах.



Также А.Самарин сказал, что, возможно, к следующему отопительному сезону будет рассмотрен вариант подключения всех домов к отоплению при температуре воздуха +10, чтобы избежать тех проблем, с которыми жители столкнулись в этом году.