На пресс-конференции в Даугавпилсской думе руководитель предприятия Daugavpils Siltumtīkli Андрей Кузнецов сообщил, что по запросу депутатов от партии "Согласие", предприятие получило предложение от Latvijas Gāze об изменении цены на газ.
- Пока больше ничего не могу сказать, потому как любые отношения и переговоры являются коммерческой тайной. Будем работать, изучать, разговаривать, обсуждать.
На резонно возникший вопрос "Связано ли предложение с понижением или повышением цены?", г-н Кузнецов тактично ответил, что в случае повышения цены переговоры были бы бессмысленны. Соответственно, можно сделать вывод, что речь идет о понижении цены на газ, вследствие которого тариф на тепло для горожан может понизиться.
Для дополнительных комментариев по этому вопросу "Наша" связалась в лидером партии "Согласие" в Даугавпилсе, депутатом городской думы Андреем Элксниньшем:
На резонно возникший вопрос "Связано ли предложение с понижением или повышением цены?", г-н Кузнецов тактично ответил, что в случае повышения цены переговоры были бы бессмысленны. Соответственно, можно сделать вывод, что речь идет о понижении цены на газ, вследствие которого тариф на тепло для горожан может понизиться.
Для дополнительных комментариев по этому вопросу "Наша" связалась в лидером партии "Согласие" в Даугавпилсе, депутатом городской думы Андреем Элксниньшем:
- Руководя самоуправлением, мы не раз заявляли о том, что необходимо пересмотреть тариф на тепло. Соответствующие поручения были даны Даугавпилсским теплосетям. Сегодня, когда руководство предприятия занимается перерасчетом тарифа на тепло, и планирует в следующем году подать изменения на понижение тарифа в Регулятор общественных услуг, то мы конечно же беспокоимся о том, какова будет цена на газ. В связи с этим "Согласие" провело ряд переговоров для того, чтобы Даугавпилсские теплосети получили более экономически-выгодное, более дешевое предложение по цене на газ. Сегодня и руководству теплосетей, и руководству городской думы, на наш взгляд, необходимо активно включиться в процесс для того, чтобы цена на газ была ниже, и самоуправление могло понизить тариф на тепло не только за счет строительства новых котельных, но и за счет цены на газ, который, на наш взгляд, должен для города быть ниже. Более подробные комментарии мы дать не может, так как все цифры и информация конфиденциальны и являются коммерческой тайной, - сказал Андрей Элксниньш.