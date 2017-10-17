До 27 октября в Даугавпилсе будет проходить 6-й Международный симпозиум графики Латгалии.

В нем примут участие 10 художников из Дании, России, Латвии, Литвы, Румынии, Швейцарии, Германии и Швеции.



Как сообщили BaltNews.lv в даугавпилсском самоуправлении, художественный симпозиум графики популяризирует значение графики как вида изобразительного искусства в регионе и государстве, мотивирует творческие усилия графиков Латвии быть наравне со всемирно известными и признанными художниками-графиками.



Традиционно во время симпозиума художники создают графические листы в технике глубокой и высокой печати, которые затем пополняют коллекцию графики Центра Ротко.



В этом году симпозиум графики не имеет темы.



Международный симпозиум графики Латгалии проходит в сотрудничестве с Объединением педагогов искусств. За работой симпозиума и его результатами всегда наблюдают латвийские профессионалы — объединение "Камера графики" и Гильдия офорта.