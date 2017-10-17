Украшение латвийского спорта. Так и только так хочется сказать, когда речь заходит о вольной борьбе и Анастасии Григорьевой.

Уникальная в своём роде спортсменка из Даугавпилса вывела этот вид спорта на новый уровень и стала примером для многих ребятишек, которые выходят на ковёр. Её энергии можно позавидовать, титановой силе воли - поучиться, а достижениям - порадоваться.



Четырёхкратная чемпионка Европы, многократный призёр чемпионатов Европы и мира Анастасия Григорьева в гостях на «Пятой дорожке» в эфире радио LR4.



Интервью о себе, о спорте и о родном городе.