Осенние прогулки на природе могут порой шокировать вас видом останков животных на обочине. Если вы заметили труп сбитой машиной лисы, барсука или другого зверя – не проходите мимо, информируйте ответственные службы, призвали в передаче LTV Vides fakti представители предприятия по содержанию государственных дорог Latvijas valsts ceļi.

Более того: если вы видите, что сбитое кем-то мертвое животное своим присутствием на шоссе создает угрозу безопасности участников движения, и если вам по силам убрать его на обочину – сделайте это не колеблясь. О таких ситуациях нужно сообщать по бесплатному круглосуточному телефону Latvijas valsts ceļi 8000555 – вас соединят с диспетчером.



«В случае, если сбитое животное лежит на государственной дороге, эта информация будет передана обслуживающим ее лицам, а если на муниципальной – то наши диспетчеры известят самоуправление», - говорит представитель Latvijas valsts ceļi Анна Кононова.



Если животное оказалось крупным и может стать причиной аварии – стоит сообщить о нем и в Дорожную полицию. Статистики ради можно известить и Государственную службу леса.



Крупные животные, которые в Латвии порой гибнут, перебегая шоссе – это олени, лоси, косули и кабаны. Поскольку их туши не всегда легко убрать с дороги, получив сигнал, ответственные лица придумывают какое-то промежуточное решение и информируют Службу леса. С останками мелкой живности проще – их можно убрать с дороги сразу, без согласования со Службой леса.



И последнее: если вы сами случайно сбили на машине дикое животное, не опасайтесь сообщить об этом – никакого штрафа за это не будет. Согласно имеющимся данным, в прошлом году подобных происшествий в Латвии могло насчитываться около 1500 – но точное число неизвестно, так как сообщения поступают лишь о половине таких несчастных случаев.