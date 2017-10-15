Радостная новость для всех спидвейных болельщиков пришла из польского Люблина, где совсем недавно завершился финальный этап Личного Чемпионата Европы.

Воспитанник даугавпилсского клуба "Локомотив" Анджей Лебедев переписал национальную историю спорта и стал чемпионом Европы по спидвею. Ни один латвийский гонщик до этого не достигал такого успеха.

Сегодняшний этап чемпионата для Лебедева начался неудачно - в своем первом заезде, стартуя со своими главными конкурентами, он заработал лишь одно очко, завершив заезд третьим. Следующий заезд оказался чуть лучше - вторая позиция и 2 очка.

Однако следующие три заезда Анджей Лебедев блестяще выиграл, что позволило ему занять второе место с 12 очками в сумме. Кроме того, это означало получение титула чемпиона Европы-2017 незадолго до окончания гонки - по сумме очков за все этапы ЧЕ.

В финальном заезде Лебедев приехал вторым, уступив поляку Кшиштофу Каспржаку. Третьим стал российский спидвеист Артем Лагута.

В итоге Анджей Лебедев заработал 52 очка и завоевал золото Чемпионата Европы по спидвею. На втором месте по общему зачету - Артем Лагута (45 очков). Бронзовым призером ЧЕ в этом году стал чех Вацлав Милик с 44 очками.