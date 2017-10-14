С 6 по 8 октября в Венгрии (Эгер) состоялся 25 Чемпионат Мира по каратэ шотокан (S.K.D.U.N). В составе сборной Латвии Даугавпилс на соревнованиях представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько). Кроме Даугавпилса в сборной Латвии выступали спортсмены из Риги, Добеле, Елгавы.

Чемпионат Мира проходил в красивом городе Эгер, в отличном просторном Спортхалле, на 9 татами. За медали боролись 1500 участников из более 70 стран.

Наши спортсмены на ЧМ выступии более чем достойно.

Денис Куранов в категории кумите - 61 кг.(поединки ) 16-17 лет в трудной борьбе выиграл все бои и занял верхнюю ступень пьедестала - 1 место.

Анрис Самбурс в категории кумите - 60 кг.14-15 лет отлично выступал, но занял 3 место.

Олег Трибрат выступая в категории поединки 18+ ( выше 76 кг.) в упорной борьбе будучи травмирован занял почетное 3 место.

Ева Элтермане в поединках 14-15 лет - 3 место.

Хорошо выступали Алиса Иванько, Элина Сафронова, Николай Романцевич, но учитывая высокий уровень и сильную конкуренцию к сожалению остались без призовых мест. Как и остальные спортсмены, они получили неоценимый опыт.

Всего в копилке сборной Латвии - 9 медалей (3 золото,6 бронза).

SOCHIN каратэ клуб выражает благодарность за поддержку в поездке на Чемпионат Мира Спортивному департаменту Даугавпилса, Алексею Михееву, Владимиру Романцевичу.