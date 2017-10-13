13 октября в прямом эфире радио Alise Plus прошла еженедельная программа "Диалог с городом". На вопросы редакции и горожан ответил вице-мэр Даугавпилса Айвар Здановский.

Главные темы программы:
  • Бюджет на 2018 год
  • Карта горожанина
  • Бесплатное питание для школьников
  • Повышение зарплат директорам школ и детских дошкольных учреждений
  • Опера в Даугавпилсе
  • Финансирование спидвея
  • Крестьянские рынки
Об этих и других вопросом смотрите в записи эфира.

Программа - Диалог с городом. Гость программы - Айвар Здановский.

Опубликовано Alise Plus RADIO 13 октября 2017 г.