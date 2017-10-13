Латгальская керамика блистает оттенками красок. Она величавая, необыкновенная, классическая и современная, привычная и оригинальная.

В Даугавпилсе на ул.18 Ноября, 8 находится Центр керамического искусства – многофункциональный объект культуры и туризма. Центр открылся 12 октября 2010 года, поэтому вчера здесь был День открытых дверей в честь дня рождения центра.

В Центре керамического искусства вместе живут керамики и Ассоциация художников Даугавпилсского региона, поэтому день рождения празднуют вместе студия ,,Латгале” и художники нашего города.

В центре работают 11 керамиков. Креативность и оригинальность каждого из них создаёт необыкновенный внутренний мир этого дома. Представленные в выставочном зале работы созданы во всех возможных технологиях техники керамики. В центре современные мастерские керамиков, выставочный и конференцзал, печное помещение с камерами сушки изделий и электрические печи обжига керамики, работа которых управляется при помощи компьютерных программ.

Посетители могут осмотреть новую дровяную печь и благоустроенный двор.

Ремесленники и художники создают, учат и активно сотрудничают с жителями и гостями города. Здесь проходят занятия, мастер классы и демонстрации работы гончаров.

Даугавпилс может гордиться этим центром искусства. Ведь он так гармонично вливается в среду городских объектов культуры, искусства и туризма.