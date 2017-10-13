Германские власти распространили информацию о повышении уровня радиоактивности воздуха в Европе. У нас пока показатели в пределах нормы, сообщили латвийской газете "СЕГОДНЯ" в Центре радиационной безопасности Государственной службы охраны среды ЛР. Мониторинг ситуации ведется круглосуточно.

Как рассказали специалисты центра, в Латвии за уровнем радиации воздуха следят сразу на двадцати станциях спектрального анализа. Причем делается это в онлайн-режиме.



Расположены станции по всей территории Латвии: по два — в Балдоне и Даугавпилсе, по одному — в Балви, в поселках Демене, Силене, Медуми, в городах Юрмале, Елгаве, Лиепае, Мадоне, Резекне, Руцаве, Салацгриве, Саласпилсе, Талсы, Валмиере, Риге и Вентспилсе.



Данные станции в круглосуточном режиме обеспечивают поступление сведений о гамма-излучении в окружающей среде. Измерения производятся с 10-минутными интервалами.



Информация автоматически поступает в базу данных центра, где она обобщается и анализируется. Более того, данные о гамма-излучении постоянно направляются в базу данных Европейской службы мониторинга радиационного фона.



Уровень радиации в Лавтии измеряется в так называемых нанозивертах в час (nSv/h — это единица измерения доз излучения, сотая часть от микрозеверта в час).



Специалисты пояснили, что безопасным для человека является уровень радиации в 500 nSv/h, или 0,5 mSv/h. Так вот, во вторник, например, в Риге радиационный фон составлял 67,1 nSv/h, а в Даугавпилсе — ровно 70 nSv/h, в Вентспилсе — 88,8 nSv/h.



Самый высокий уровень радиации наблюдался в Лиепае — 102,3 nSv/h, а самый низкий в Краславе — 52,8 nSv/h.



В центре заверили, что внимательно следят за ситуацией не только с воздухом, но и с водой.