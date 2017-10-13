На минувшем заседании думы в четверг рассматривался вопрос о повышении зарплат директорам школ и их замам. Как уже сообщалось, в среднем зарплата директоров увеличится на 99 евро. Заведующим решено поднять зарплату до установленного Кабмином минимума, т.е. заработная плата повысится на 150 евро. Повышение зарплат директоров произойдет за счет государственных средств, а их замов - за счет бюджета самоуправления. Данное предложение было вчера поддержано депутатами Даугавпилсской думы.

Стоит отметить однако, что от экс-мэра Андрея Элксниньша также прозвучало предложение повысить зарплаты и нянечкам в детских садах, т.к. их заработная плата лишь немного превышает минимальную зарплату, а объем выполняемой работы достаточно велик. Отвечая на прозвучавшее предложение, депутат Х. Солдатенока заявила, что данная инициатива уже принималась к сведению и даже обсуждалась, и, возможно, в следующем году нянечки в детсадах города смогут получать за свой нелегкий труд немного больше.