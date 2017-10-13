 Вчера, 12 октября, на заседании думы депутаты утвердили составы постоянных комиссий. Как уже сообщалось ранее, к работе в комиссиях решили привлечь членов партий, которые не прошли в думу на минувших выборах. Всего свои документы подали 20 кандидатов, среди которых прославившаяся предвыборными клипами и песнями Светлана Лонска (Светка-кандидат) и экс-депутат Владислав Боярун, который был лишен мандата за незнание языка. Они однако в состав постоянных комиссий включены не были.

 В результате в 11 комиссиях думы будут работать следующие специалисты:
Административная комиссия:

Рута Велика;
Юлия Мамай;
Илона Пурвина;
Игорь Понятовский;
Дзинтарс Калванс;
Санта Пупиня.

Комиссия по городскому строительству и окружающей среде:

Игорь Прелатов (председатель);
Валерий Кононов;
Санта Пупиня;
Алексей Николаев;
Ингуна Кокина;
Сергей Манченко.

Транспортная комиссия:

Игорь Прелатов;
Татьяна Волкова;
Албертс Мошанс;
Виталий Гаук;
Инта Рускуле;
Сергей Благовещенский.

Комиссия по присвоению льгот по налогу на недвижимость:

Михаил Лавренов;
Янис Дукшинскис;
Алексей Бейнар;
Татьяна Зинкевич;
Алла Мачановска;
Андрей Егоров;
Янис Лачплесис.

Комиссия по лицензированию программ обучения по интересам и образованию взрослых:

Елена Саргсяне;
Татьяна Балашова;
Наталья Кожанова;
Илзе Онзуле;
Алексей Васильев;
Валерий Макаревич;
Янис Дукшинскис.

Консультационная комиссия по делам молодежи:

Владислав Скрупский;
Эрик Лоцик;
Эвита Лукша;
Олег Калинин;
Гунита Ванага.

Комиссия по планированию здравоохранения:

Инта Вайводе;
Янина Никитина;
Айвар Здановский;
Рейнис Йокстс;
Хелена Солдатенок;
Ольга Павлова;
Анатолий Пожарский.

Жилищная комиссия:

Рихард Эйгим;
Михаил Лавренов;
Илона Бендика;
Владислав Боярун;
Янис Дукшинскис;
Евгений Рыбкин;
Ирена Шульга.

Имущественная комиссия:

Рихард Эйгим;
Валерий Кононов;
Михаил Лавренов;
Янис Островскис;
Инта Рускуле;
Язеп Ульянов.

В земельной комиссии будут трудиться:

Алексей Николаев;
Игорь Прелатов;
Инга Анцане;
Олита Упениеце;
Сергей Трошимов.

Комиссия по приватизации муниципальных жилых домов и отчуждению собственности:

Алексей Николаев;
Ирина Лине;
Эдвард Саргсян;
Янис Гирдюк;
Алексей Бейнар;
Янис Островскис;
Наталья Макушева.