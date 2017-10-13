Вчера, 12 октября, на заседании думы депутаты утвердили составы постоянных комиссий. Как уже сообщалось ранее, к работе в комиссиях решили привлечь членов партий, которые не прошли в думу на минувших выборах. Всего свои документы подали 20 кандидатов, среди которых прославившаяся предвыборными клипами и песнями Светлана Лонска (Светка-кандидат) и экс-депутат Владислав Боярун, который был лишен мандата за незнание языка. Они однако в состав постоянных комиссий включены не были.
В результате в 11 комиссиях думы будут работать следующие специалисты:
Административная комиссия:
Рута Велика;
Юлия Мамай;
Илона Пурвина;
Игорь Понятовский;
Дзинтарс Калванс;
Санта Пупиня.
Комиссия по городскому строительству и окружающей среде:
Игорь Прелатов (председатель);
Валерий Кононов;
Санта Пупиня;
Алексей Николаев;
Ингуна Кокина;
Сергей Манченко.
Транспортная комиссия:
Игорь Прелатов;
Татьяна Волкова;
Албертс Мошанс;
Виталий Гаук;
Инта Рускуле;
Сергей Благовещенский.
Комиссия по присвоению льгот по налогу на недвижимость:
Михаил Лавренов;
Янис Дукшинскис;
Алексей Бейнар;
Татьяна Зинкевич;
Алла Мачановска;
Андрей Егоров;
Янис Лачплесис.
Комиссия по лицензированию программ обучения по интересам и образованию взрослых:
Елена Саргсяне;
Татьяна Балашова;
Наталья Кожанова;
Илзе Онзуле;
Алексей Васильев;
Валерий Макаревич;
Янис Дукшинскис.
Консультационная комиссия по делам молодежи:
Владислав Скрупский;
Эрик Лоцик;
Эвита Лукша;
Олег Калинин;
Гунита Ванага.
Комиссия по планированию здравоохранения:
Инта Вайводе;
Янина Никитина;
Айвар Здановский;
Рейнис Йокстс;
Хелена Солдатенок;
Ольга Павлова;
Анатолий Пожарский.
Жилищная комиссия:
Рихард Эйгим;
Михаил Лавренов;
Илона Бендика;
Владислав Боярун;
Янис Дукшинскис;
Евгений Рыбкин;
Ирена Шульга.
Имущественная комиссия:
Рихард Эйгим;
Валерий Кононов;
Михаил Лавренов;
Янис Островскис;
Инта Рускуле;
Язеп Ульянов.
В земельной комиссии будут трудиться:
Алексей Николаев;
Игорь Прелатов;
Инга Анцане;
Олита Упениеце;
Сергей Трошимов.
Комиссия по приватизации муниципальных жилых домов и отчуждению собственности:
Алексей Николаев;
Ирина Лине;
Эдвард Саргсян;
Янис Гирдюк;
Алексей Бейнар;
Янис Островскис;
Наталья Макушева.
Административная комиссия:
Рута Велика;
Юлия Мамай;
Илона Пурвина;
Игорь Понятовский;
Дзинтарс Калванс;
Санта Пупиня.
Комиссия по городскому строительству и окружающей среде:
Игорь Прелатов (председатель);
Валерий Кононов;
Санта Пупиня;
Алексей Николаев;
Ингуна Кокина;
Сергей Манченко.
Транспортная комиссия:
Игорь Прелатов;
Татьяна Волкова;
Албертс Мошанс;
Виталий Гаук;
Инта Рускуле;
Сергей Благовещенский.
Комиссия по присвоению льгот по налогу на недвижимость:
Михаил Лавренов;
Янис Дукшинскис;
Алексей Бейнар;
Татьяна Зинкевич;
Алла Мачановска;
Андрей Егоров;
Янис Лачплесис.
Комиссия по лицензированию программ обучения по интересам и образованию взрослых:
Елена Саргсяне;
Татьяна Балашова;
Наталья Кожанова;
Илзе Онзуле;
Алексей Васильев;
Валерий Макаревич;
Янис Дукшинскис.
Консультационная комиссия по делам молодежи:
Владислав Скрупский;
Эрик Лоцик;
Эвита Лукша;
Олег Калинин;
Гунита Ванага.
Комиссия по планированию здравоохранения:
Инта Вайводе;
Янина Никитина;
Айвар Здановский;
Рейнис Йокстс;
Хелена Солдатенок;
Ольга Павлова;
Анатолий Пожарский.
Жилищная комиссия:
Рихард Эйгим;
Михаил Лавренов;
Илона Бендика;
Владислав Боярун;
Янис Дукшинскис;
Евгений Рыбкин;
Ирена Шульга.
Имущественная комиссия:
Рихард Эйгим;
Валерий Кононов;
Михаил Лавренов;
Янис Островскис;
Инта Рускуле;
Язеп Ульянов.
В земельной комиссии будут трудиться:
Алексей Николаев;
Игорь Прелатов;
Инга Анцане;
Олита Упениеце;
Сергей Трошимов.
Комиссия по приватизации муниципальных жилых домов и отчуждению собственности:
Алексей Николаев;
Ирина Лине;
Эдвард Саргсян;
Янис Гирдюк;
Алексей Бейнар;
Янис Островскис;
Наталья Макушева.