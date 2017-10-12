Несмотря на то, что этой осенью часто идут дожди и была промозглая погода, на следующей неделе, возможно, в Латвии ожидаются рекорды тепла, допускает метеоролог Том Брицис, пишет NRA.

В интервью LTV Брицис указал, что в этом году количество осадков было больше, нежели обычно.



В свою очередь, уже на следующей неделе в Латвии могут быть зафиксированы новые рекорды температуры — местами воздух прогреется до +18 градусов.



Также синоптик прогнозирует, что в отличие от предыдущих лет, в этом году до начала ноября снег в Латвии не ожидается.



Как свидетельствует прогноз Global Forecast System, в течение ближайшей недели на большую часть территории Европы с юга поступят нехарактерно теплые для октября воздушные массы, и в Латвии температура воздуха тоже повысится.



Уже в четверг страну с запада начнет пересекать теплый атмосферный фронт, ожидается дождь и повышение температуры воздуха до +9..+14 градусов, но в пятницу опять немного похолодает. На западном Курземском морском побережье скорость ветра в порывах в четверг и пятницу может превысить 20 м/сек.



Следующий теплый атмосферный фронт с запада достигнет Латвии в субботу, а в воскресенье на всей территории страны может потеплеть до +12..+16 градусов. На следующей неделе возможны новые температурные рекорды.



В ближайшие дни на всей территории Латвии временами ожидаются дожди. На следующей неделе осадков будет значительно меньше.



В Центральной Европе в конце этой недели температура воздуха временами будет достигать +20..+25 градусов. В ближайшие дни во Франции ожидается потепление до +30 градусов, а в Португалии и Испании сохранится жара до +37 градусов.



Эту информаицю подтвердил в своем аккаунте в Twitter синоптик Янис Тралис.