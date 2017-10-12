В следующем году начнется крупный учебный проект. В течение шести лет планируется обучить 36,3 тыс. работающих, пишет Dienas Bizness.

На первом этапе освоить новые навыки или переквалифицироваться смогут работники в строительстве, деревообработке, производстве электронного и оптического оборудования, ИКТ, металлообработке и машиностроении, потому что именно в этих отраслях больше всего не хватает работников. Будут доступны 770 программ обучения. Подача заявок в 55 учебных заведений ведется до 6 ноября, учеба начнется в январе. Проект реализует Государственное агентство развития образования, финансирование составляет 25,4 млн евро, в том числе 21,65 млн евро из Европейского социального фонда.

Как рассказала директор агентства Дита Трайдас, ранее такое обучение было доступно только безработным.

Программы обучения разрабатывались в сотрудничестве с представителями отраслей.