На пресс-конференции в краевой думе руководитель Финансового управления Ирена Тимшане сообщила, что в бюджет 2017 года были введены поправки, согласно которым есть возможность увеличить доходы самоуправления на 1,6 млн. евро.

Увеличение сформировано за счет государственного финансирования в размере 1,4 млн. евро (это целевые дотации на зарплаты педагогам), кроме того еще 0,2 млн. выделены на реализацию проектов Структурных фондов ЕС. Также введены поправки в смете, и 2,4 млн. евро направлены на зарплаты педагогов, реализацию проектов. В свою очередь раздел займов увеличен на 1,1 млн. евро. Учитывая изменения и оценивая выполнение бюджета, на данный момент доходная часть выполнена на 72%.



Начата работа и над бюджетом 2018 года. Для этих целей создана специальная рабочая группа. Согласно изменениям общие доходы от налогов в бюджет самоуправления будут не меньше 19,6% от доходов общего консолидированного госбюджета.