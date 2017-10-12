В Латвии объем контрабандных сигарет в целом сохраняется на высоком уровне, достигая 25,2% от общего объема рынка, что значительно больше, чем в остальных странах Балтии. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией AC Nielsen.

Наибольший удельный вес контрабандных сигарет — в Даугавпилсе, где он достигает 52%, за ним следуют Огре с 45,9%, Лудза с 36,3% и Саласпилс с 36,2%. Самый большой объем контрабандных сигарет ввозится в Латвию из Белоруссии — 66,5%. Произведенные Гродненской табачной фабрикой сигареты "Премьер", "NZ" и "Фест" составляют более половины (57,3%) всех нелегально ввезенных сигарет. За Белоруссией следует Россия с 10,7% от объема нелегальных сигарет.